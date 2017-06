Actualitate Aeroportul Bacău și-a stabilit „țintele”: Autofinanțare 88 la sută și 424.000 de pasageri de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Până la sfârșitul anului, Aeroportul Bacău trebuie să reducă obligațiile restante și să-și îmbunătățească rezultatele. Indicatorii, financiari și nefinanciari, sunt incluși în contractul de mandat, de realizarea acestora fiind responsabili președintele executiv și Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional „George Enescu”. Criteriile de performanță sunt reprezentate de obiective cuantificabile. Primele două sunt recuperarea creanțelor în 60 de zile și plata datoriilor în 30 de zile. Un alt obiectiv foarte important este creșterea productivității muncii. Astfel, veniturile din exploatare trebuie să fie de 14.582.000 lei, iar profitul din exploatare de 670.000 lei. Numărul mediu de salariați nu va fi mai mare de 107. Gradul de autofinanțare, prin creșterea cifrei de afaceri și a profitului, trebuie să fie de 87,99 la sută. Acesta arată în ce măsură cheltuielile totale sunt acoperite din veniturile proprii ale Aeroportului. Veniturile din servicii aeroportuare vor fi de 10.000.000 de lei, taxele de securitate vor aduce 2.270.000 lei, iar chiriile, prestările de servicii și taxa de redevență, 1.110.000 de lei. Cheltuielile totale, inclusiv finanțarea investițiilor, vor fi de 15.205.000 de lei. Numărul de pasageri deserviți în 2017 va ajunge la 424.000. 0 SHARES Share Tweet

