Aeroportul Bacău, pe un trend crescător

Aeroportul Bacău a înregistrat o creștere de trafic de 14 la sută în 2016 față de anul anterior. Dacă în 2015, aproape 365.000 de persoane l-au folosit ca punct de plecare/sosire, în 2016 numărul pasagerilor a ajuns la 414.987. „Creșterea de trafic se datorează atât măririi frecvenței anumitor zboruri față de anul 2015, cât și introducerii de noi destinații de pe Aeroportul Bacău”, explică Oana Chelaru, director general al Regiei Autonome (R.A.) Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău. De pe aeroportul băcăuan se operează zboruri regulate, directe, către 11 destinații internaționale. Anul 2016 a adus și două destinații noi: Catania (cursă operată în perioada orarului de iarnă limitat: decembrie-ianuarie 2017, dar care va reveni în orarul de vară 2017) și Madrid. În vara trecută au fost sporite frecvențele pentru cursele Bacău-Londra Luton, de la 5 la 6/săptămână, și Bacău-Dublin, de la 2 la 3/săptămână. Fără curse anulate, iarna! În anul 2017 se vor efectua zboruri către Roma (7 curse/săptămână), Torino (4), Bergamo (3), Bologna (3), Catania (2), Bruxelles (2), Londra (6), Liverpool (2), Dublin (3), Madrid (2) și Antalya (o cursă). Pe baza analizelor realizate și a planificării zborurilor, specialiștii estimează același trend crescător al numărului de pasageri. „Prin efortul depus de cele două structuri, operațională și tehnică, Aeroportul Internațional «George Enescu» Bacău a rămas deschis și pe durata zilelor de iarnă cu precipitații abundente, înregistrându-se, în acest context, doar întârzieri minore. În această perioadă nu au existat curse anulate sau întârzieri majore”, a declarat directorul regiei. Pasagerii sunt rugați să respecte, în continuare, termenul de prezentare la aeroport – cu minim două ore înainte de ora decolării – în vederea efectuării formalităților specifice. Trei sute de pasageri pe oră Noul terminal, cu o capacitate de procesare de 300 de pasageri/oră/flux de plecare și o suprafață totală de 6.600 mp, va fi deschis în luna iunie. Investiția are o valoare totală de 15 milioane de euro și mai cuprinde, pe lângă terminalul de pasageri, un nou turn de control, un terminal intermodal pentru transport rutier (autocare, microbuze), clădiri tehnice (garaj, utilaje, centrală electrică, centrală termică) și parcarea Aeroportului, absolut necesară pentru călători. „Este foarte important să menționăm că încă de la începutul procesului de modernizare au fost întreprinse toate măsurile pentru ca lucrările de șantier să nu afecteze activitatea operațională. Astfel, lucrările se desfășoară etapizat, cu eforturi deosebite pentru asigurarea continuității operaționale”, arată Oana Chelaru. Printre achizițiile anului 2016 se numără scara pentru pasageri prevăzută cu platformă PRM (pentru persoane cu dizabilități), un microbuz pentru pasageri și autospeciala pentru stingerea incendiilor, o investiție importantă, care ridică la un nivel nou capacitatea aeroportului de a interveni în situații de urgență. Relații cu publicul, pe email, telefon și Facebook Aeroportul Bacău comunică periodic, prin intermediul mijloacelor media și pe rețelele de socializare, date referitoare la activitățile desfășurate, stadiul lucrărilor de modernizare și alte informații de interes public, care să vină în ajutorul pasagerilor. Există o linie directă cu publicul a Servicului Informații Pasageri. Acesta poate fi contactat atât telefonic, la numărul 0234.575.400, interior 121, cât și prin email la adresa pax@bacauairport.ro. Pentru a obține informații, potențialii pasageri mai pot accesa site-ul oficial al Aeroportului Bacău – www.bacauairport.ro -, precum și pagina oficială de Facebook. Aici pot găsi comunicate, imagini și pot interacționa direct cu reprezentanții Aeroportului. „În ultimii trei ani, Aeroportul Internațional «George Enescu Bacău» s-a poziționat în primele cinci aeroporturi la nivel național, ca număr de pasageri procesați. Această poziție în clasamentul național a fost ocupată în condițiile în care, din anul 2015, Aeroportul Internațional «George Enescu» trece printr-un proces de modernizare, activitatea de șantier și activitatea operațională desfășurându-se în paralel.”

