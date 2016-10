Aeroportul Bacau: mai multe destinatii, mai multi calatori

Poarta a bacauanilor spre Europa si carte de vizita a Bacaului pentru straini, Aeroportul International “George Enescu” si-a diversificat serviciile si a atras, an de an, tot mai multi pasageri. Astfel, numarul calatorilor care au folosit ca punct de plecare / sosire Aeroportul Bacau a crescut de peste zece ori din 2004, când era de 32.428, pâna in 2015, când a ajuns la 364.727.

In primul semestru al acestui an, s-a inregistrat o crestere de trafic de 19 la suta fata de anul precedent, ajungând la 193.137 de pasageri, cu 31.102 de pasageri in plus fata de semestrul I al anului precedent.

„Aceasta crestere de trafic se datoreaza atât maririi frecventei anumitor zboruri fata de anul 2015 cât si introducerii de noi destinatii de pe Aeroportul Bacau. Estimam, pentru anul 2016, o crestere de 11 la suta fata de anul 2015”, a declarat Oana Chelaru, director general al Regiei Autonome Aeroportul International „G. Enescu” Bacau. Ceea ce ar insemna, la final de an, 405.000 de pasageri.

Au fost introduse noi destinatii



De pe Aeroportul „George Enescu”, bacauanii si ceilalti locuitori ai Regiunii Nord-Est pot calatori, la ora actuala, catre 11 destinatii internationale. In programul de zbor al acestui an au fost introduse destinatii noi: Catania, Madrid si Stuttgart (zbor operat doar in luna iunie).

De asemenea, in orarul verii 2016 au fost sporite frecventele pentru doua curse: Bacau-Londra Luton de la 5 la 6 / saptamâna si Bacau-Dublin, de la 2 la 3 / saptamâna. Destinatiile anului 2016 sunt Bruxelles, Bergamo, Roma, Torino, Liverpool, Bologna, Catania, Madrid, Londra, Dublin si Antalya.

Ca frecventa, pe primele locuri se afla Roma (7 zboruri / saptamâna) si Londra (6 zboruri / saptamâna). Compania aeriana Blue Air, care implineste anul acesta 10 ani de operare in Bacau, a transportat de pe Aeroportul „George Enescu” peste 2,7milioane de pasageri, ceea ce, sa recunoastem, e de-a dreptul impresionant.

Modernizare de 15 milioane de euro



Cincisprezece milioane de euro sunt investite in modernizarea Aeroportului International “George Enescu”, proiectul aflându-se in derulare si urmând sa se incheie in 2017. La final, aeroportul va avea un terminal modern cu o capacitate de procesare de 300 de pasageri/ora/flux de plecare si o suprafata totala de 6.600 mp, un nou turn de control, un terminal intermodal pentru transport rutier public (autocare, microbuze) si cladiri tehnice (garaj utilaje, centrala electrica, centrala termica).

Parcarea aeroportului va sustine cresterea previzionata a traficului aeroportuar. Pe lânga aceasta investitie, Aeroportul Bacau detine avizul pentru proiectul de construire a unei noi piste, in valoare de 37 milioane de euro.

Noua pista va avea o dimensiune de minimum 45 m latime si 2.500 m lungime si va fi consolidata pentru un indice de portanta de minimum 65 PCN/R/C/W/T, ceea ce inseamna ca vor putea ateriza si decola din Bacau si aeronave grele. Investitia va include, de asemenea, un sistem de balizaj corespunzator standardelor europene.

S-au achizitionat aparate si utilaje



In paralel cu proiectul mare, de modernizare, in 2016 s-au facut si investitii care sa imbunatateasca activitatea Aeroportului, care nu a fost intrerupta nicio secunda. Astfel, regia a achizitionat aparate de aer conditionat in sala de plecari externe a terminalului pentru a creste confortul pasagerilor, o autospeciala de stingere incendii, o investitie care ridica capacitatea Aeroportului de a interveni in situatii de urgenta, o scara de pasageri, utilaje de platforma, un microbuz pentru transportul echipajelor si a infiintat o linie de control separata pentru alte persoane decât pasagerii, aceasta din urma având drept scop fluidizarea procesarii in terminal.

De vorba cu pasagerii, prin mail, telefon, facebook



Aeroportul Bacau transmite periodic, prin intermediul mijloacelor media si pe retelele de socializare date referitoare la activitatile desfasurate, stadiul lucrarilor de modernizare si alte informatii de interes public care pot veni in ajutorul pasagerilor.

Comunicarea directa cu publicul se realizeaza prin mai multe cai. Astfel, Servicul Informatii Pasageri poate fi contactat atât telefonic, la numarul 0234.575.400, interior 121, cât si prin e-mail, la adresa pax@bacauairport.ro.

In acelasi scop au fost incluse in lista activitatilor institutiei si programe de vizitare a Aeroportului, in special pentru elevi, in cadrul saptamânii “Scoala Altfel”. Publicul mai poate gasi informatii pe site-ul oficial al Aeroportului Bacau (www.bacauairport.ro), precum si pe pagina oficiala de facebook, pe care sunt postate comunicatele si prin care se poate interactiona direct cu reprezentantii Aeroportului.



„Este foarte important sa mentionam ca inca de la inceputul procesului de modernizare au fost intreprinse toate masurile pentru ca lucrarile de santier sa nu afecteze activitatea operationala. Astfel, lucrarile se desfasoara etapizat, cu eforturi deosebite pentru asigurarea continuitatii operationale.”

Oana Chelaru, director general al Regiei Autonome Aeroportul International „G. Enescu” Bacau