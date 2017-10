Mai bine de 100 de parinţi şi cadre didactice de la Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” din Bacău au aflat cum relaţiile din familie pot afecta viitorul copiilor şi elevilor lor. Totul într o conferinţă cu titlul “Educaţie in familie şi şcoală”, susţinută vineri, 6 octombrie, de către Lector Univ. dr. Oana Moşoiu, de la Universitatea din Bucureşti. Evenimentul care a avut loc la finalul saptămânii este primul, într+un şir de conferinţe care vor avea loc în cadrul unui Programului de formare intitulat “Şcoala familiei”. “Relaţia dintre copii şi părinţi este perturbată de numeroşi factori incluzînd un program încărcat, lipsa timpului, stres, suprastimulare, creşterea sentimentului de neîmplinire şi frustrare , scăderea motivaţiei şi creşterea nevoii de evadare şi relaxare”, a afirmat lectorul Oana Moşoiu. Organizatorii evenimentului de la Şcoala “Mihail Sadoveanu”au fost mediatorul şcolar Maricica Ciobanu, prof. de religie Carmen Busuioc şi directorul Şcolii “Mihail Sadoveanu”, prof. Iustin Antonie. 19 SHARES Share Tweet loading...

