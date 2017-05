Adrian Raspopa obtine o noua victorie la grupa 2RW in Transilvania Rally

Echipajul alcatuit din Adrian Răspopa şi Cosmin Diacu a reusit o nouă victorie la grupa rezervata automobilelor cu doua roti motrice in Campionatul Naţional de Raliuri Dunlop.

Desfasurat in perioada 5-6 mai Transilvania Rally Cluj a reprezentat cea de-a doua etapă a Campionatului Naţional de Raliuri Dunlop, iar, in acest an, runda a contat si in Campionatul European de Raliuri TER (Tour European Rally).

Cu obiectiv declarat inainte de startul etapei de a obtine un loc cat mai sus in clasamentul TER, Adrian Răspopa a concluzionat la finalul etapei: „Am plecat cu inina stransa catre aceasta etapa, prin prisma rezultatelor destul de modeste de la ultimele 4 editii. Am pornit raliul cu stangul datorita unei alegeri gresite a pneurilor si a unui set-up necorespunzator. Am pierdut timp pretios din acesta cauza si nu ne-am mai putut apropia de liderul clasamentului, Luca Rossetti, care s-a distantat foarte mult pe prima proba speciala. Ma bucur ca am reusit sa ne indeplinim obiectivul setat inaintea etapei si anume acela de a termina in top 10 in clasamentul TER, lucru pe care l-am si reusit in final.

Lupta la categoria automobilelor cu doua roti motrice a fost una extrem de puternica si ma bucur ca am avut ocazia sa ne duelam cu Luca Rossetti un pilot foarte talentat si experimentat. Acest lucru m-a ambitionat si m-a motivat astfel incat sambata am putut avea un ritm sustinut, care ne-a adus si doua scratch-uri pe parcursul zilei.

Am plecat de la Cluj cu maxim de puncte in clasamentul rezervat automobilelor cu doua roti motrice care conteaza in Campionatul Naţional de Raliuri, cu primul loc la clasa 5 si un loc 6 in clasamentul general. Acest lucru ne motiveaza si mai mult pentru restul sezonului si sper ca alaturi de partenerul nostru ADAMA sa continuam in acelasi ritm si sa obtinem rezultate la fel de bune. Totodata trebuie sa multumesc si echipei Omega Motorsport care ne-a pus la punct o masina perfecta.”

Urmatoarea etapa a Campionatul Naţional de Raliuri, Raliul Aradului va avea loc in perioada 2-3 iunie 2017 si reprezinta a doua etapa a Balkan Rally Trophy, campionat din cadrul Trofeului European de Raliuri FIA.

Adrian Răspopa nu are timp sa se bucure prea mult de rezultatul obtinut si deja a intrat in febra pregatirilor în calitate de organizator al Raliului Moldovei Bacău, etapă din Campionatul Naţional de Raliuri al României programată în perioada 17-18 iunie.