Adrian Răspopa debutează la Raliul Perla Harghitei în noua sa configurație

Dupa ce a facut trecerea de la macadam la asfalt in 2016, Raliul Perla Harghitei va sarbatori anul acesta cea de-a 25-a editie a sa si este programat in perioda 14-15 iulie. Adrian Raspopa, liderul clasamentului rezervat automobilelor cu 2 Roti Motrice, isi va face debutul pe noile probe de asfalt ale competitiei, dupa ce anul trecut a absentat de la aceasta.

Organizatorii Raliului Perla Harghitei au pregatit anul acesta concurentilor 12 probe speciale care insumeaza 123 kilometri si care se vor desfasura de-a lungul zilelor de vineri, 14 iulie, respectiv sambata 15 iulie. Prima zi a competitiei va incepe la ora 14:30 cu proba speciala Bucin in lungime de 29 de kilometri iar dupa amiaza, incepand cu ora 19:00, este programata superspeciala din centrul mun.Odorheiul Secuiesc pe un nou traseu stradal.

“Venim la Harghita dupa un abandon tehnic foarte frustrant, mai ales ca acesta a avut loc in raliul nostru de casa. Din pacate, am pierdut foarte multe puncte si, cum s-ar zice, ne-am jucat jokerul sezonul acesta, avand in vedere regula N-1 de alcatuire a clasamentului general la final de sezon. Va trebui sa ne concentram in acest weekend si sa ne indeplinim obiectivul principal, acela de a obtine maximul de puncte care sa ne asigure mentinerea in cursa catre un nou titlu de campioni.” a spus Adrian Raspopa, liderul clasamentului rezervat automobilelor cu 2 Roti Motrice.

Dupa prima zi de recunoasteri ale probelor speciale, pilotul bacauan si-a facut deja strategia pentru cursa: “Raliul Perla Harghitei este unul foarte tehnic si extrem de rapid in prima zi. Este prima oara pentru mine cand voi evolua in aceasta configuratie a intrecerii si sper sa fiu inspirat in alegerea pneurilor. Cu siguranta diferentele vor fi facute chiar de pe prima proba, a carei lungime de 29 km ne poate asigura un avantaj consistent pe care sa-l mentinem in ziua de sambata. Ne-am propus sa avem un parcurs curat si fara sa ne asumam riscuri dar cel mai mult imi doresc sa fiu lipsit de ghinoane tehnice.” a mai spus Adrian Raspopa, la capatul primei zile de recunoasteri de la Raliul Perla Harghitei.

Ziua de sambata a Raliului Perla Harghitei are un traseu in bucla, compus din 3 probe speciale, care vor fi parcurse de cate 3 ori. Punctul de atractie al zilei secunde il va reprezenta cea de-a treia parcurgere a specialei Lueta, in lungime de 13,7 km, care are rol de power stage al competitiei (primii 3 clasati primesc puncte bonus in clasamentul general.)

„Asa cum am mai spus-o, sunt extem de incantat de felul in care se desfasoara parteneriatul cu compania Adama, noul meu sponsor principal din acest sezon. Astfel, la toate etapele care s-au desfasurat pana acum, am reusit sa insuflam pasiunea noastra comuna pentru motorsport si oamenilor care au afaceri in domeniul agriculturii. Venind alaturi de noi, urcand in masina de concurs sau chiar si asistand la intreceri de pe marginea probelor speciale, acestia au inteles aspectele comune necesare succesului in cele doua domenii: profesionalism, atentie deosebita si detalii de finete!” a mai adaugat Adrian Raspopa.