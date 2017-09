Dupa o evolutie excelenta avuta la Raliul Iasului, penultima etapa din sezonul 2017 al Campionatul National de Raliuri, Adrian Raspopa si Cosmin Diacu si-au trecut in cont cea de-a cincea victorie din acest an in competitia rezervata automobilelor cu 2 Roti Motrice. Gratie acestei performante, Adrian Raspopa, pilotul sustinut de companiile Adama si Helios, devine pentru a cincea oara campion national al categoriei, precum si al clasei 5.

Desfasurat in weekendul care abia s-a incheiat, Raliul Iasului a reprezentat penultima etapa din acest sezon al Campionatului National de Raliuri 2017. Decis sa fie cat mai concentrat la acest raliu pentru a-si indeplini obiectivele, Adrian Raspopa a avut o evolutie excelenta dar si inedita pe alocuri.

“Am luat startul foarte motivati la Iasi si am reusit sa ne pastram concentrarea la cote maxime, chiar daca la finalul primei probe speciale principalul nostru contracandidat la titlu a fost nevoit sa abandoneze. Am avut parte de o prima bucla excelenta, la capatul careia ne pozitionam pe locul sapte in clasamentul general si pe primul loc in cel rezervat automobilelor cu 2 Roti Motrice. Totul a decurs perfect pana pe proba speciala cu nr.4, Madarjac, cand la 4 km de la start s-a rupt o clema de prindere a capotei, aceasta ne-a sarit in parbriz si a ramas intr-o pozitie care ne obtura vederea extrem de mult. Am decis sa parcurgem urmatorii 20 de km in aceste conditii datorita timpului mare pe care l-am fi pierdut si a riscului de a nu putea repara la fata locului aceasta problema. Decizia a fost una inspirata iar Cozo, copilotul meu, m-a ajutat printr-o dictare perfecta sa obtinem al zecelea timp pe proba si sa incheiem prima zi in pozitia de lideri” rememoreaza Adrian Raspopa momentele tensionate din prima zi a Raliului Iasului.

Ziua a doua a competitiei, cea de sambata 9 septembrie, a mai programat doua bucle a cate doua probe speciale iar Adrian Raspopa si Cosmin Diacu au reusit sa-si mentina fara probleme pozitia in clasament.

“Desi pare ca a fost o formalitate sa ne conservam avansul, in astfel de momente pot aparea erori care sa te scoata din ritm, asa cum a fost cea de la pompa hidraulica a cutiei de viteze. Am reusit sa ramanem focusati si sa ne trecem in cont cea de-a cincea victorie din acest sezon iar odata cu ea, am devenit cvintuplu campion national.” a mai adaugat pilotul bacauan care a incheiat pe prima pozitie in clasamentul automobilelor cu 2 Roti Motrice si pe locul sapte in clasamentul general al Raliul Iasului.

“Sunt extrem de fericit pentru acest rezultat dar mai ales pentru evolutiile avute in acest sezon la inceputul caruia am avut incertitudini cu privire la bugetul necesar participarii la toate etapele. O parte importanta din meritul avut pentru linistea necesara concentrarii apartine Companiei Adama, carora le multumesc si pe aceasta cale. Din fericire, la Raliul Iasului i-am avut alaturi de noi si pe cei de la Helios, un lant local de distributie de carburanti si mi-ar placea foarte mult sa continuam si aceasta colaborare. Urmeaza Raliul Sibiului unde ne-am propus sa castigam din nou categoria la care concuram si sa ne trecem in cont si pozitia a sasea in clasamentul general de la final de sezon!” a mai spus Adrian Raspopa, campion national in 2017 al intrecerii rezervate automobilelor cu 2 Roti Motrice si la clasa 5.