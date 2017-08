Spitalul Județean de Urgență Bacău va fi condus pentru următorii 3 ani tot de către economistul Adrian Popa. Acesta a fost reconfirmat în funcția de manager al unității medicale în urma concursului care a avut loc ieri, 3 august 2017. De altfel, Popa a fost singurul candidat înscris pentru ocuparea acestei funcții. Din comisia de examen au făcut parte dr. Marin Buștuc, de la Direcția de Sănătate Publică Bacău, ca președinte al Consiliului de administrație al Spitalului Județean, fiind și președinte de comisie, dr. Adrian Cotîrleț, manager al Spitalului Municipal de Urgență Moinești, și dr. Oana Secară, manager al Spitalului Municipal Onești, așa cum prevede legea (de a fi membri în comisie și doi manageri de spital din județ cu experiență în managementul sanitar), iar secretarul comisiei de examen a fost dr. Roxana Hârțescu, medic stomatolog, membru și în Consiliul de administrație al spitalului. Concursul a constat în proba de susținere a proiectului de management și proba de interviu, unde Adrian Popa a răspuns întrebărilor adresate de către membrii comisiei de examen și au fost astfel evaluate capacitățile manageriale. Adrian Popa este absolvent al Facultății de Științe Economice a Universității „George Bacovia” Bacău și licențiat la Academia de Studii Economice București. Imediat după finalizarea studiilor universitare a lucrat ca economist la o firmă privată de construcții, în perioada 2001- 2007. Între timp a devenit expert contabil și, ulterior, și-a deschis un cabinet de expertiză contabilă (2007 – 2010), apoi a fost stagiar ca auditor financiar, dar și evaluator CECCAR. A absolvit, în paralel, cursuri de director programe, manager de proiect, dar și de management sanitar. În 2010 a susținut concursul de director economic la Spitalul Județean de Urgență, funcție pe care a ocupat-o până în 2014, când a devenit manager. Are 39 de ani, este căsătorit și tată a doi copii. Noua numire pe funcție va fi semnată și de președintele Consiliului Județean Bacău. „Prioritatea mea în noul mandat este să asigur circuite funcționale în secțiile care la autorizarea de funcționare de la Direcției de Sănătate Publică erau neconforme. Vorbim de secția de Oncologie, dar și de secțiile ORL, Psihiatrie, secții care sunt foarte mici și nu pot respecta toate normele sanitare.”

