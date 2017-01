Clubul Sportiv Știința Muncipal Bacău are un nou director, în persoana lui Adrian Gavriliu. După ce marți, la examenul scris al concursului organizat de municipalitate, a primit 81,66 puncte, joi Gavriliu a luat proba interviului cu 88,66 de puncte. “E momentul să construim. Pe lângă campionii actuali, să depistăm, să selecționăm și să pregătim viitorii campioni. Iar aici mă refer la copiii noștri, ai Bacăului. Clubul este finanțat exclusiv din bugetul local, din banii băcăuanilor, din taxe și impozite. Este firesc ca banii să se întoarcă în primul rând spre copiii noștri”, a declarat Adrian Gavriliu, care îl înlocuiește la șefia CSȘM pe demisionarul Bogdan Milon. În prealabil, clubul Primăriei a mai fost condus de Gabriel Stănică Lupu și de Vasile Jâmbu. Concursul câștigat de Adrian Gavriliu este primul organizat de municipalitate expres pentru funcția de director. Interesant este că, în trecut, se dădea examen pentru funcția de consilier sportiv, după care câștigătorii erau numiți ca directori ai CSȘM de Consiliul Local. 180 SHARES Share Tweet

