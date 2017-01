Consilierul local Adrian Gavriliu a anunțat ca și-a depus demisia după ce săptămâna trecută a câștigat concursul pentru șefia Club Sportiv Stiinta Municipal Bacău. Anunțul l-a făcut pe blog-ul personal, mulțumind celor care l-au votat și spunând ca este bucuros că în cele șapte luni de mandat a reușit să aducă schimbări în domeniul sportiv. Totodată, și-a exprimat dorința de a face mai mult bine cetățenilor băcăuani și din noua funcție. Celor care îl criticau le-a promis și ca va scrie în continuare pamflete , în măsura în care timpul îi va permite. Mihaela Ciocodei este cea care îi va lua locul în Consiliul Local dar abia după înregistrarea demisiei, votul în Consiliul Local și depunerea jurământului. Gavriliu este al doilea consilier PSD care părăsește legislativul local după Claudiu Ambrosie, a cărui demisie a fost înregistrată și va fi adusă la cunoștință celorlalți consilieri chiar la ședința ordinara de săptămâna viitoare. Locul său va fi luat de Gheorghe Danila. În acest moment PSD deține majoritatea în CL Bacău. 8 SHARES Share Tweet

