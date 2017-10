– tânăra a ajuns la spital cu dureri de stomac – în urma consultațiilor s-a depistat că suferă de o afecțiune a pancreasului Pentru prima dată, la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău s-a efectuat o operaţie laparoscopică de extirpare a unei tumori localizată pe pancreas, intervenţie extrem de rară. Pacienta este acum o adolescentă, însă primele consultații le-a primit la Pediatrie și pentru că a avut încredere în medicul chirurg Mihai Galinescu, de pe această secție, a ales să fie operată tot de acesta. La o lună de la intervenţie, tânăra se simte foarte bine. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet loading...

