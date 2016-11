Baiatul, in vârsta de 17 ani, din Buhusi, a ajuns zilele trecute la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Bacau in stare grava dupa ce a fost muscat de un câine.

El ar fi fost atacat in comuna Blagesti, in apropierea unei stâne parasite.

Un câine, lasat acolo de ciobani, aproape ca l-a sfâsiat. Când s-a prezentat in Compartimentul de Primiri Urgente de la Pediatrie, adolescentul avea multiple plagi muscate pe fata, pe bratul si antebratul drept, pe spate si picioare.

Imediat s-a inceput administrarea vaccinului antirabic, care era deja pe stoc in spital, dar medicii au considerat ca are nevoie si de ser antirabic, pentru a se elimina orice risc de imbolnavire. Serul lipsea insa din farmacia unitatii medicale si se pare ca situatia este valabila pentru toata tara. Conducerea SJU Bacau a contactat totusi toate spitalele din judet si pe cele din judetele limitrofe, dar nu au gasit serul.

A solicitat transferul pacientului la Iasi, insa nici acolo nu exista tratamentul si in final a reusit sa-l gaseasca la Ministerul Sanatatii. „In situatiile in care muscaturile sunt multiple, iar la acest copil erau muscaturi la nivelul fetei, bratelor si spatelui, zone foarte bogat vascularizate, trebuie luate toate masurile sa nu apara rabia, care odata instalata nu duce decât la deces.

Noi am initiat vaccinarea antirabica cu vaccin verorab, dar pentru siguranta, in interval de sapte zile de la eveniment, trebuie administrat si serul antirabic. Serul antirabic a lipsit foarte mult timp, dar de aceasta data am gasit la Minister si astazi (n.r. – vineri) este adus si putem administra si serul. In prezent pacientul a suferit interventii chirurgicale corectoare la nivelul fetei si a celorlalte zone muscate”, a declarat dr. Aurelia Taga, director medical la SJU Bacau.

Criza serului antirabic a iesit la iveala in urma cu doua saptamâni, dupa ce mai multe persoane din judetul Suceava au intrat in contact cu un animal care avea rabie. Tratamentul lor s-a gasit tot la Ministerul Sanatatii (MS), care a anuntat atunci ca Unifarm (companie de stat din subordinea MS) are in depozit si alte doze pentru urgente si ca s-au comandat 10.800 de doze de ser antirabic, pentru refacerea stocurilor.

Un tânar a fost muscat de vulpe

Vineri dupa-amiaza, tot la Spitalul Judetean Bacau, a fost adus un tânar de 29 de ani, din comuna Nicolae Balcescu, care a fost muscat de o vulpe. Acesta ar fi spus ca vulpea intrase in ograda lui la gaini si a fost atacat si muscat de mâna in timp ce incerca sa o alunge. Barbatul a fost internat si s-a inceput vaccinarea antirabica, dar si in cazul sau este nevoie de ser antirabic, asa ca va fi adus tot pe comanda de la minister.