Administratorul public al Primăriei Bacău a fost reținut pentru 24 de ore

Leonard Pădureanu, administratorul public al municipiului Bacău, a fost reținut, astăzi, pentru 24 de ore, de procurorii băcăuani, fiind acuzat de mai multe infracțiuni de delapidare, deturnarea de fonduri și folosire cu rea credință a bunurilor din patrimoniul public. În același dosar ar fi fost reținut și Liviu Goian, fost președinte al Asociației Sport Club Bacău. Cei doi sunt acuzați de infracțiuni legate de finanțarea de la bugetul local al municipiului Bacău a echipei de fotbal locale. Procurorii au confirmat reţinerea acestora, însă nu au oferit alte informaţii. „Au fost reţinute două persoane, administratorul public Leonard Pădureanu şi Liviu Goian. Urmează să fie prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă", a declarat procuror Raluca Cobzaru, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău. Primarul Cosmin Necula a declarat ca nu detine informatii despre dosarul in care a fost retinut administratorul public al municipiului. "În cazul în care se va lua măsură arestului preventiv, automat se va lua și măsura suspendării din funcție a domnului Pădureanu și delegarea unei alte persoane care să îi preia atributiunile", a spus primarul Necula, care nu a făcut cunoscut și numele unui eventual înlocuitor.

