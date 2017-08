Comisarul şef Ionel Mirica, adjunct al inspectorului şef de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău, a ieşit la pensie. Zilele acestea, a mai putut fi văzut în instituţie, fiind în procedură de predare a funcţiei, dar, deocamdată, în locul său, nu a fost împuternicit un alt ofiţer. „Am înaintat cererea, care s-a soluţionat deja şi acum sunt la pensie. Această decizie are legătură mai mult cu dorinţa de a-mi vedea un pic de sănătate”, ne-a declarat cms. şef Mirica, care a ocupat funcţia de adjunct la IPJ Bacău începând cu anul 2007. În decembrie 2015, a fost numit, prin ordin de ministru, inspector şef la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui. Un an a făcut naveta zilnic în judeţul vecin şi a condus inspectoratul de acolo, iar în ianuarie anul acesta a revenit pe funcţia de la IPJ Bacău. Cms. şef Ionel Mirica a mai fost şef al Poliţiei Rutiere Bacău şi şef al Poliţiei Transporturi Feroviare Bacău. 59 SHARES Share Tweet

