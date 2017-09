Accidentat în meciul de Cupă, cu Csikszereda, mijlocașul Aerostarului va rămâne departe de gazon cel puțin jumătate de an Veste proastă pentru divizionara C Aerostar Bacău. Echipa antrenată de Cristi Popovici va trebui să renunțe pentru cel puțin șase luni la mijlocașul său în vârstă de 28 de ani, Ion Răzvan Adăscăliței. Fotbalistul venit în această vară la Aerostar s-a accidentat grav la genunchi în minutul 8 al meciului disputat în faza a treia a Cupei României, contra Csikszeredei Miercurea Ciuc. După ce în urmă cu o săptămână a efectuat o rezonanță magnetică, Adăscăliței a primit luni diagnosticul. Unul dur: ruptură completă de ligament încrucișat antrerior. „Este o lovitură. Și pentru jucător, și pentru echipă. Mă bazam mult pe Adăscăliței în acest campionat pe care ne dorim să-l terminăm cât mai sus in clasament. Acum sper ca intervenția chirurgicală și recuperarea aferentă să decurgă cât mai bine”, a declarat antrenorul Cristi Popovici. Adăscăliței va fi supus în perioada următoare unei intervenții chirurgicale pentru reconstrucția ligamentului. „Pentru Ion, aceasta este prima accidentare gravă din carieră și, sperăm cu toții, să fie și ultima”, a spus kinetoterapeutul Costi Sdrobiș, cel care se va ocupa de recuperarea fizică a mijlocașului băcăuan după intervenția chirurgicală. În cazul în care nu vor apărea complicații, Adăscăliței ar urma să revină pe teren în partea de final a returului de campionat. Și cum un necaz nu vine niciodată singur, Aerostar se confruntă cu alte două probleme medicale. Astfel, „veteranul” Adrian Gheorghiu continuă să aibă dureri la genunchi, motiv pentru care a absentat la victoria de sâmbătă, contra Avântului Valea Mărului, în timp ce fundașul de 19 ani, Bogdan Ardei a fost lovit, tot la genunchi, în același meci de la Valea Mărului. Deocamdată, utilizarea lui Gheorghiu si Ardei pentru meciul de vineri, de acasă, din etapa a șasea, cu KSE Târgu-Secuiesc se află sub semnul întrebării. 0 SHARES Share Tweet

