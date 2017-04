Sport Acum ca niciodată? Știința Bacău- Volei Alba Blaj (duminică, ora 14.00, Piatra Neamț/ Digisport) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Duminică se trage cortina peste sezonul voleibalistic intern. Ultima piesă se joacă la Piatra Neamț. Se joacă în două acte, fără legătură între ele. Le unește doar titlul: Cupa României. De la ora 14.00, în Polivalenta de sub Pietricica, are loc primul act: finala Cupei României la feminin, între campioana Alba Blaj și Știința Bacău. De la 18.00, intră în scenă Arcada Galați și VM Zalău, care își vor disputa trofeul la masculin. Evident, toți ochii băcăuanilor sunt pe finala fetelor. În speranța că Știința va reuși ceva mai mult decât a izbutit în precedentele patru meciuri ale sezonului disputate contra Blajului. Ce înseamnă mai mult? Având în vedere că toate disputele directe jucate în 2016-2017 au fost pierdute de studente cu 3-0, mai mult poate însemna și un set. „Adevărul este că diferența este una destul de mare. Și nu doar între Blaj și noi, ci și între Blaj și primele două clasate din campionat, CSM București și CSM Târgoviște. Asta nu înseamnă că, gata, ne predăm. Avem șansele noastre și ne vom agăța de ele, indiferent cât ar fi acestea de mici”, a declarat antrenorul Științei, Florin Grapă, care mizează pe întreg efectivul de jucătoare. Chiar dacă stranierele Perovic si Otasevic au fost principalele realizatoare ale Științei în ultimul joc de campionat, Grapă este tentat să insiste pe o formulă autarhică. Asta și pentru că bugetul rezervat Sportului pentru finanțările nerambursabile în baza Legii 350/ 2005 este șchiop rău în 2017 și nu lasă loc iluziilor că Știința își va putea permite transferuri de marcă pe viitor „Nu ne este ușor, dar încercăm să ținem capul sus. Cât de sus, rămâne de văzut”, a comentat tehnicianul băcăuan, care a făcut o conexiune și cu finala Cupei: „Diferența de buget face ca Blajul să aibă un lot alcătuit preponderent din straniere cu o valoare foarte ridicată pentru campionatul nostru, în timp ce echipa noastră contează în special pe jucătoare din România. Mai mult ca sigur așa vor sta lucrurile și în continuare”. Finala de duminică poate fi urmărită de fanii băcauani fie pe Digisport, fie la fața locului, conducerea clubului punând la dispoziția suporterilor interesați mai multe autocare care vor pleca spre Piatra Neamț la ora 12.00, din fața stadionului „Municipal”. 0 SHARES Share Tweet

