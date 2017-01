Contrasens Actualitatea lui Marx de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Acum aproape un an un tânăr englez de numai 16 ani murea de cancer. Pe numele său, Max Edwards, el scria pe un blog numit The Anonymous Revolutionary. Cu puțin timp înainte să moară, el a lansat și o carte de 266 de pagini de scrieri pe teme marxiste. Pentru că, da, adolescentul britanic s-a declarat marxist de la 14 ani și a tratat numeroase teme contemporane din această perspectivă. Multă lume va strâmba din nas. Adică, iar Marx?! Păi nu a fost declarat desuet prin căderea comunismului din Estul Europei? Poate că da, poate că nu. Acum vreo doi ani, revista Rolling Stone a dedicat un interesant articol pe tema actualității unora dintre ideile lui Karl Marx. „Prea puțină lume înțelege critica adusă de Marx capitalismului; cei mai mulți își amintesc vag de profeția că sistemul capitalist va fi înlocuit cu cel comunist. Însă, în timp ce Marx a greșit în ceea ce privește unele lucruri, scrierile sale care datează dinaintea Războiului Civil American au prezis cu exactitate multe aspecte ale capitalismului contemporan”, scria autorul articolului. Între aceste preziceri care s-au împlinit se afla Marea Criză: Marx a susținut că goana după profit determină capitaliștii să mecanizeze munca în același timp cu scăderea salariilor muncitorilor, lucru care determină criza de supraproducție: prea multe mărfuri care nu-și mai găsesc cumpărătorii pentru că aceștia nu mai au bani. Este ceea ce s-a întâmplat cu criza din 2008: ani de zile scăderea veniturilor a determinat muncitorii americani să trăiască pe datorie până în momentul în care a explodat piața instrumentelor derivate, eveniment cunoscut drept „Criza subprime”. Marx a bănuit apariția iPhone-ului. Desigur, nu și-a imaginat ce produs va fi inventat, ci a intuit tendința capitalismului de a concentra valori mari în produse neesențiale determinând „dependența față de dorințe inumane, nenaturale, sofisticate și imaginare”. „Ai într-adevăr nevoie de noul iPhone, care e mai bun decât modelul de anul trecut și de cel de acum doi ani? E o necesitate reală sau una inventată?”, se întreabă revista. Ideile lui Marx despre supraproducție l-au determinat să se gândească la globalizare ca necesitate a capitalismului de a-și găsi noi piețe. A prevăzut globalizarea la 1848, cu un secol înainte să se producă. Marx a contrazis teoria clasică a concurenței care reglează piețele și a prevăzut că piețele vor fi dominate de companii care își vor impune monopolul. Dacă în secolul XIX acest lucru ar fi părut ciudat, secolul XX a adus marile monopuluri care au început să controleze comerțul, resursele energetice sau sistemul bancar. Marx a considerat că salariile vor fi trase în jos de existența unei „armate de rezervă a forței de muncă”. El a explicat acest lucru prin faptul că un capitalist vrea să țină salariile cât mai mici iar acest lucru e mult mai ușor atunci când există muncitori disponibili. Analiza marxistă susține că după o recesiune, rata mare a șomajului ține salariile scăzute și profiturile mari deoarece salariații sunt prea speriați că ar putea ajunge șomeri și acceptă să fie exploatați. Revista citează Wall Street Journal care afirma că „în ultima vreme, revenirea din criză a SUA capătă trăsături marxiste. Profiturile corporațiilor sunt în creștere iar creșterea productivității a permis firmelor să se dezvolte fără a reduce numărul șomerilor”. Salariații sunt prea îngroziți că ar putea să-și piardă locurile de muncă și sunt lipsiți de puterea de negociere. Concluzia autorului este că această critică morală făcută de Marx capitalismului și ideile sale, puse în context istoric, încă merită atenție. După cum scria Robert L. Heilbroner (care a reușit să surprindă foarte bine în „Filosofii lucrurilor pământești” esența ideilor marilor economiști), „ne întoarcem la Marx nu pentru că este infailibil, ci pentru că este imposibil de evitat”. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Repetiție pentru Târgoviște Articolul următor Ambiții periculoase

