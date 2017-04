Editorial Actorul la persoana întâi de Carmen Mihalache - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter De când mă știu, merg la teatru din plăcere, căutând bucuria. Iar când o găsesc, vreau să o transmit mai departe, să o împart cu mai mulți oameni, să-i contaminez de iubirea mea pentru teatru, care mi-a împlinit și mi-a colorat viața. De aceea am ales să scriu despre teatru, să fiu cronicar (meserie destul de spinoasă, de altfel), încercând să prelungesc, prin comentariile mele, frumusețea clipei. Atât cât îmi este cu putință. Teatrul este efemer, e artă vie, a comunicării directe, a emoției pe care o simți într-o sală de spectacol și o împărtășești cu ceilalți într-o experiență comună. Iar un festival, cum vom avea noi, în Bacău, în zilele următoare, aduce mereu ceva nou, schimbă aerul, îl primenește. Gala Recitalurilor Dramatice ne invită la întâlnirea cu actorul la persoana întâi. Recitalul este un gen aparte, dificil, un eveniment exemplar legat de parcursul unui actor „spălat de teatru”, care știe „să se umple de libertățile singurătății, dar și de veninul ei”, după cum inspirat o spune cunoscutul teatrolog și eseist George Banu. Un actor care vrea să convingă într-un recital are nevoie de un bogat registru vocal, de plasticitatea mișcării, de abilitatea de a juca și a-și transforma propriul corp într-un adevărat instrument muzical la care să poată cânta. Referindu-se la arta actorului, Tudor Vianu sublinia că: „Nicăieri, în nici un alt punct al vieții sociale, limba națională nu răsună cu puritatea, forța și farmecul pe care le dobândește pe scenă, în rostirea bunilor actori”. Așa cum s-a spus în repetate rânduri în critica de specialitate, recitalul este o probă de foc pentru un actor, arătând nu numai cât este de talentat, ci și cât este de cult. Amintesc că la Gala băcăuană, care are deja o lungă și valoroasă tradiție, au fost prezenți cu recitaluri de excepție unii dintre cei mai importanți actori, „greii” teatrului românesc: Leopoldina Bălănuță, Irina Răchițeanu-Șirianu, Emil Botta, Toma Caragiu, Olga Tudorache, Tamara Buciuceanu, Silvia Ghelan, Amza Pellea, Ileana Ploscaru, Silvia Popovici, Dan Nasta, Mircea Albulescu, Florian Pittiș, Tudor Gheorghe. Lor li s-au adăugat multe nume de rezonanță la galele recente, care au devenit internaționale. Important este că această manifestare sărbătorească a teatrului băcăuan își propune să descopere noi talente, să susțină perfecționarea artei actorului și să educe, să formeze gustul publicului tânăr pentru acest gen, recitalul dramatic. E festival, veniți la teatru, vom avea ce vedea, vom avea prilejuri de bucurie! 0 SHARES Share Tweet

