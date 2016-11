Actorul Florin Busuioc (“Busu”, prezentatorul rubricii “Meteo” de la Pro Tv), va fi prezent in seara zilei de marti, 22 noiembrie, la Onesti cu o comedie de succes. Impreuna cu actorii Gheorghe Ifrim si Adelaida Zamfira, Busu va juca in piesa de teatru “Fidelitate”, care il are autor pe Chazz Palminteri (scenarist, regizor, actor si producator de origine Italiana).

Aceasta piesa de teatru (dupa care s-a realizat si un film in care a jucat chiar autorul!), are replici pline de umor si situatii spectaculoase, care releva relatia de cuplu a unor oameni avuti ce au ajuns intr-un impas. Comedia “Fidelitate” este una cu puternica motivare psihologica, iar rolul interpretat de Florin Busuioc (“sot infidel”) este o surpriza placuta pentru iubitorii teatrului bulevardier modern.

Organizatorii anunta ca “spectacolul «Fidelitate» este unul de la care nimeni nu poate pleca dezamagit si care ne arata ca teatrul independent functioneaza dincolo de contextul institutional”.

Este de remarcat faptul ca Florin Busuioc a debutat in televiziune in decembrie 1996 (prezentând emisiunea “Daruiesti si câstigi”) si ca actor are la activ interpretarea mai multor roluri (narator, director de hotel, paznic de inchisoare, conducator al satenilor, ofiter S. S. ) in mai multe filme artistice. De asemenea, in anul 2010, Florin Busuioc a fost desemnat cel mai bun prezentator meteo al anului din Europa.

Mentionam ca prezentarea comediei “Fidelitate”, ce face parte din Stagiunea artistica din Onesti (organizata de catre Primaria municipiului si de Consiliul Local), va avea loc la sala Cinematografului “Capitol” marti, 22 noiembrie, de la ora 19.