– ofiţerii de poliţie au mers în două fabrici de croitorie din Oneşti şi Tg. Trotuş şi le-au explicat femeilor care lucrează acolo cum se pot apăra de agresori Aceste activităţi au fost desfăşurate în cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalităţii, în care fiecare zi are o altă tematică. Ziua de joi a fost dedicată, aşadar, prevenirii violenţei în familie, iar poliţiştii s-au întâlnit cu angajatele a două fabrici de confecţii, din Oneşti şi Tg. Trotuş, şi le-au vorbit despre măsurile de autoprotecţie ce trebuie adoptate în caz de abuz. „Activităţile desfăşurate în incinta acestor unităţi au avut ca prim obiectiv informarea femeilor asupra prevederilor legale care vin în sprijinul victimelor violenţei domestice, dar şi consecinţele juridice şi sociale în astfel de cazuri”, a declarat sinsp. Măriuca Amariei, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău. Ofiţerii de la Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi cei de la Proximitate au distribuit şi materiale informative, pentru ca informaţiile legate de acest fenomen să ajungă la cât mai multe persoane. În prima jumătate a acestui an, poliţiştii din judeţul Bacău au înregistrat 488 de cazuri de violenţă în familie, cu peste 500 de victime, majoritatea fiind femei. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.