Top Story Acţiune în parcările cu plată din Bacău de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Timp de trei ore, agenţii de la Poliţia Locală Bacău au verificat dacă cei care şi-au lăsat maşinile în parcările cu plată din oraş au achitat sau nu taxa de parcare. Nu au trecut, însă, cu vederea nici autoturismele parcate pe trotuar sau expuse spre vânzare, în alte locuri decât cele special amenajate în acest sens. Este cunoscut faptul că samsarii obişnuiesc ca în timpul săptămânii să lase maşinile în zona centrală a oraşului, pentru a fi la vedere, iar duminica le duc în târgul auto. „Acţiunea a fost desfăşurată în zona centrală a oraşului, fiind controlate un număr de 154 de autovehicule, din care 74 aveau tichet afişat la vedere, 39 deţineau abonament valabil de parcare şi 4 achitaseră contravaloarea parcării prin SMS. Pentru 24 de maşini a fost dispusă măsura de înaintare către verificare şi sancţionare ulterioară”, a declarat Florin Podoleanu, purtător de cuvânt, la Poliţia Locală Bacău. În timpul acestei acţiuni, au fost aplicate 13 amenzi, în cuantum de 700 lei, pentru alte abateri. 0 SHARES Share Tweet

