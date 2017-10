Serviciul de Gestionare a Câinilor Comunitari (SGCC)Bacău a primit sâmbătă, 30 septembrie, la orele prânzului, o solicitare de la Poliția Municipiului Bacău privind faptul că în zona Brusturoasa se află un urs prins într-o capcană pusă de braconieri. Sesizarea a pornit de la șeful de post din Brusturoasa care a auzit zgomotul venit din pădure. În această situație s-a apelat la SGCC, serviciul băcăuan fiind singurii deținători de armă cu tranchilizant, personal medical veterinar și substanțe tranchilizante. Astfel, o echipă a SGCC Bacău s-a deplasat la fața locului unde a venit și un medic veterinar de la Onești dar și un observator din partea Direcției Sanitar Veterinare. „Ursul, un mascul de 120 de kilograme, în vârstă de 2-3 ani era prins într-un laț. A fost tranchilizat, i s-a verificat starea de sănătate după care a fost lăsat în libertate în pădure”, ne-a povestit Dinu Păncescu, șeful Serviciului de Gestionare a Câinilor Comunitari Bacău. Permietrul de siguranță a fost asigurat de jandarmi iar locuitorii din zonă au fost impresionați de desfășurarea de forțe. „Pentru un amărât de urs vine atâta lume, pentru un om nu vine nimeni”, ar fi comentat localnicii. Cu toate acestea, toate forțele de intervenție au plecat mulțumite de faptul că au putut salva o viață. 103 SHARES Share Tweet loading...

