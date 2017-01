Multimedia Acțiune de proporții a polițiștilor băcăuani în rândul braconierilor de Comunicat de presa -

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au reținut zece persoane bănuite de sâvârșirea infracțiunilor de contrabandă calificată cu arme, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și braconaj cinegetic. La data de 19 ianuarie a.c., peste 200 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, cu sprijinul polițiștilor Brigăzii de Operațiuni Speciale Bacău, au efectuat 66 de percheziții domiciliare pe raza comunelor Bogdănești, Oituz și Cașin, la locuințele și stânele unor persoane bănuite de sâvârșirea infracțiunilor de contrabandă calificată cu arme, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și braconaj cinegetic. În baza datelor și informațiilor deținute, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău s-au sesizat din oficiu despre faptul că, pe raza comunelor Oituz, Bogdănești și Cașin, mai multe persoane constituite în două grupuri dețin ilegal arme de vânătoare cu care comit acte de braconaj în pădurile învecinate. Astfel, începând cu luna aprilie a anului 2016, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, au efectuat cercetări în urma cărora a rezultat că armele şi muniţiile procurate sunt deţinute ilegal și sunt folosite la săvârşirea infracţiunilor de braconaj cinegetic, iar produsul acestora (carne, piei, trofee) este în cele mai multe cazuri împărţit între făptuitori și uneori comercializat către terţe persoane. Cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare au fost identificate, ca deţinute ilegal, şi indisponibilizate în vederea confiscării, următoarele bunuri: o armă de vânătoare cu glonţ calibru 30-06, două arme de vânătoare cu alice calibru 12 şi calibru 16, o armă de tir calibru 5,6, zece arme confecţionate artizanal cu alice de diferite calibre, două pistoale neletale supuse autorizării, 324 bucăți cartuşe de diferite calibre, două capcane metalice, 14 trofee vânat, 800 grame pulbere, 85 tuburi cartuşe de diferite calibre, 12 bucăți produse pirotehnice, două lunete, un dispozitiv de vedere pe timp de noapte, 29 kg carne vânat, un corp grenadă și trei bucăți proiectile de diferite calibre din perioada ultimului război mondial și o plasă monofilament. În urma probatoriului administrat, s-au constatat 112 infracțiuni și s-a dispus reținerea pentru 24 de ore a 11 persoane, urmând să fie prezentate Tribunalului Bacău cu propunere de arestare preventivă.