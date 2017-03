Multimedia Acțiune a polițiștilor în mediul rural de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Peste 90 de abateri de la respectarea normelor rutiere au fost constatate de polițiștii de ordine publică şi cei rutieri la data de 09 martie a.c., în cadrul unei acțiuni desfășurată în mediul rural, pe raza județului Bacău. Acțiunea a avut ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră, prin disciplinarea participanților locali la traficul rutier şi a conducătorilor auto aflaţi în stare de ebrietate. Într-un interval de doar câteva ore, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău au acționat pe 51 de drumuri județene și comunale din judeţ, pentru prevenirea şi combaterea accidentelor rutiere ce au drept cauză conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice. Astfel, polițiștii din teren au constatat 98 de contravenții pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația pe drumurile publice, în valoare totală de 31.655 lei. De asemenea au fost reținute 8 permise de conducere, 5 certificate de înmatriculare și s-au constatat infracțiuni pentru care şase bărbați sunt cercetaţi şi ar putea face închisoare de până la maximum 5 ani pentru infracțiuni prevăzute de Codul penal, respectiv, pentru conducerea unui autovehicul neînmatriculat, fără permis de conducere sau sub influenţa alcoolului. 0 SHARES Share Tweet

