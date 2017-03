Interviu Acte falsificate pentru o maşină dată în urmărire de autorităţile italiene de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un băcăuan a fost condamnat pentru că a falsificat un act de provenienţă în limba italiană, pentru un autoturism, în baza căruia s-a emis autorizaţia de circulaţie provizorie. Maşina era dată în urmărire de autorităţile judiciare italiene. Anul trecut, Parchetul de pe lângǎ Judecǎtoria Bacǎu l-a trimis în judecată pe M.M.C. pentru fals în înscrisuri sub semnǎturǎ privatǎ şi participaţie improprie la fals intelectual. Pentru o altă infracţiune, de înşelăciune, s-a dispus clasarea cauzei după ce păgubitul s-a împăcat cu inculpatul. În acelaşi timp, procurorii au decis disjungerea cauzei pentru infracţiunea de furt şi continuarea cercetărilor penale. Bărbatul este acuzat că a falsificat, în urmă cu trei ani, un act de provenienţă tipizat în limba italiană, cu titulatura „Dichiarazione di vendita” (Declaraţie de vânzare), pentru un autoturism Fiat Punto. În baza actului falsificat, Serviciul Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor a emis autorizaţia de circulaţie provizorie. Funcţionarii din cadrul serviciului au descoperit ulterior că maşina este dată în urmărire de autorităţile judiciare italiene. Potrivit rechizitoriului, M.M.C. a cumpărat maşina de la o persoană din Vaslui, cu suma de 700 lei, fără să încheie contract de vânzare – cumpărare. „Pentru a obţine autorizaţie de circulaţie provizorie pentru autoturismul cumpărat, inculpatul a întocmit un act de provenienţă, tipizat în limba italiană cu titulatura «Dichiarazione di vendita» în care menţionează faptul că numita P.Ţ., persoană cu care trăieşte în concubinaj, a cumpărat autoturismul Fiat Punto de la cetăţeanul italian L.R. Inculpatul s-a prezentat la Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor unde a depus documentele necesare pentru obţinerea dreptului de a circula provizoriu cu autoturismul în cauză, printre care şi actul falsificat, în baza cărora funcţionarul a emis autorizaţia. La scurt timp, inculpatul M.M.C. a vândut autoturismul contra sumei de 1.600 lei, numitului M.N.A. din Oneşti, precizându-i acestuia că autoturismul l-a adus personal din Italia, sens în care i-a prezentat actul de provenienţă falsificat”, explică procurorii. La ultimul cumpărător a fost găsit autoturismul şi au fost anunţate autorităţile judiciare italiene. Păgubitul s-a împăcat, însă, cu inculpatul în ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune. M.M.C. şi-a recunoscut faptele şi a beneficiat de o pedeapsă mai blândă – 1 an închisoare, pedeapsă pe care Judecătoria Bacău a amânat-o pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. Curtea de Apel a respins apelul inculpatului, iar sentinţa este definitivă. 0 SHARES Share Tweet

