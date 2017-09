– asociațiile de proprietari trebuie să inventarieze acoperișurile construite pe blocurile aflate în administrare, iar cele din eternită trebuie date jos, materialul fiind extrem de periculos – directiva vine de la viceprimarul Dragoș Ștefan care vrea să elimine construcțiile periculoase – eternita, acele plăci de azbociment, ar trebui înlocuită cu un material durabil, autorizat, însă, locatarii pun problema costurilor Președinții asociațiilor de proprietari au avut recent o întâlnire cu viceprimarul Dragoș Ștefan și cu reprezentanți ai serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Bacău, pentru a dezbate probleme de actualitate. Ședința a avut loc la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, iar printre punctele aflate pe ordinea de zi s-a regăsit și pericolul pe care îl reprezintă acoperișurile blocurilor din Bacău. Discuția a pornit de la evenimentele din Timișoara, atunci când, pe fondul unei furtuni de intensitate mare, vântul a smuls efectiv acoperișurile improvizate pe terasele blocurilor. În acest context, reprezentanții primăriei le-au recomandat președinților asociațiilor de proprietari să facă o inventariere a acoperișurilor la blocurile arondate și să identifice soluții pentru înlocuirea eternitei cu alte materiale autorizate. Eternita este un material periculos, cancerigen, care nu se mai folosește în construcții. În plus, desprins de rafalele puternice de vânt, poate face numeroase victime. “Viceprimarul Dragoș Ștefan ne-a pus în vedere să facem această inventariere și să le spunem proprietarilor să dea jos eternita. Problema nu este nici pe departe atât de simplă, în condițiile în care, nu s-a vorbit deloc despre o posibilă sursă de finanțare a acestor lucrări. Cu toate acestea, eu îi voi chema la asociație pe proprietarii care locuiesc la ultimul etaj (pentru că majoritatea au suportat cheltuielile cu acoperișul din propriul buzunar ca să nu le mai plouă în casă) și le voi prezenta ce au de făcut. La vremea aceasta, ca să înlocuiești eternita cu nu știu de tablă agreată, implică un efort financiar serios pentru locatari”, a declarat Dorel Trofin, președintele Asociației de proprietari nr. 106. Primăria a dat dispoziție, însă, nu a vorbit nimeni despre un posibil suport financiar care să-i ajute pe oameni. Se pare că tot proprietarii vor fi cei care vor trebui să suporte costurile, fie din fondurile de reparații (dacă acestea există), fie pe cotă parte indiviză, fie din lipsă de colaborare, lucrurile vor rămâne în același stadiu. În prima fază a acestui demers, președinții asociațiilor de proprietari trebuie să facă inventarul acoperișurilor, să-l prezinte primăriei, urmând să fie identificată cea mai bună soluție. 0 SHARES Share Tweet

