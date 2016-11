Achitare pentru Bank Leumi România, in dosarul de coruptie

Rasturnare de situatie in dosarul in care Bank Leumi România a fost condamnata, in prima instanta, intr-un dosar de coruptie, alaturi de doi vicepresedinti si doi directori, acuzati ca ar fi provocat o paguba de peste un milion de euro.

Curtea de Apel Bacau a admis, astazi, apelurile inculpatilor împotriva sentintei data anul trecut de Tribunalul Bacau. Instanta de apel a desfiintat în totalitate sentinta si a dispus achitarea inculpatilor pentru acuzatia de participatie improprie la infractiunea de acces fara drept la un sistem informatic, „întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala”.

Tot achitare au luat inculpatii, dar si Bank Leumi România, pentru infractiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în forma calificata, cu aceeasi motivare. A fost totusi lasata nesolutionata actiunea civila. Sentinta este definitiva.

Bank Leumi România, presedintele Comitetului de credite si alti trei membri au fost trimisi in judecata de procurorii DNA Bacau, fiind acuzati ca ar fi dispus, in mod abuziv, blocarea unor sume de bani existente in contul unui bacauan, cauzând o paguba de peste un milion de euro.

Anul trecut, Rauchwerger Manfred, senior vicepresedinte executiv si presedinte al Comitetului de credite al centralei Bank Leumi, Laurentiu Gabriel Mitrache, director general, Ion Popovici, vicepresedinte executiv, si Nina Negoita, director de insolventa, au fost condamnati, de Tribunalul Bacau, la o pedeapsa de 1 an si 8 luni închisoare cu suspendare. SC Bank Leumi România a fost condamnata la o amenda de 20.000 lei. Tribunalul a admis si actiunea civila si a obligat inculpatii la plata sumei de 10.000 euro, drept daune morale, catre partea vatamata Ionut Adrian Popovici.

Un bacauan a acuzat banca de operatiuni nelegale si abuzive

Ancheta in acest dosar a inceput in 2007, când un bacauan a facut plângere penala impotriva functionarilor bancii. Ionut Adrian Popovici a reclamat atunci ca, prin operatiuni nelegale si abuzive si fara acordul sau, i-au fost blocate si stornate (operatiune similara anularii), din doua conturi bancare, sumele de 1.182.476 euro si 970.460 lei. Sumele proveneau dintr-o facilitate de credit acordata de banca societatii Siraj AD Impex, credit folosit pentru plata unui teren din intravilanul municipiului Bacau scos la vânzare de pagubit.

In noiembrie 2006, Ionut Adrian Popovici a vândut SC Nadin Conf SRL Vaslui, reprezentanta de un om de afaceri sirian, un teren in suprafata de 27.481 mp, situat in strada Tazlaului. Valoarea contractului a fost stabilita la suma de 1.620.798 euro, respectiv 60 euro/mp. Conform clauzelor contractuale, cumparatorul a achitat suma de 150.000 euro drept avans, urmând ca diferenta sa o achite pâna in ianuarie 2007.

In paralel, SC Siraj AD Impex, reprezentata de acelasi afacerist sirian, a cerut sucursalei din Iasi a Bank Leumi acordarea unui credit ipotecar in valoare de 2.800.000 euro pentru achizitionarea a 64.432,99 mp de teren intravilan situat in strada Tazlaului de la trei proprietari din Bacau, persoane fizice, printre care si pagubitul.

Banca a analizat cererea de credit si a incheiat cu firma sirianului contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare. Dupa doua zile, SC Nadin Conf vinde SC Siraj suprafata de teren cumparata. Sucursala Iasi a Bank Leumi a acceptat contractul de vânzare-cumparare, a considerat ca SC Siraj a indeplinit toate conditiile si, ca atare, i-a pus la dispozitie facilitatea de credit in suma de 2,8 milioane euro.

Banii au fost blocati pe motiv de insolventa

Din creditul primit, SC Siraj a platit terenurile vândute de doi proprietari din Bacau, iar, din fonduri proprii, doar o parte din suma datorata lui Ionut Adrian Popovici, circa 970.000 lei. Prin ordin de plata, in contul in valuta al lui Ionut a fost virata suma de 1.182.476 euro, provenita din facilitatea de credit.

Dupa virarea banilor, Sucursala Iasi a propus Directiei Credite si Directiei juridice din cadrul centralei bancii stornarea platilor efectuate de SC Siraj si blocarea sumelor, motivat de faptul ca impotriva SC Nadin Conf era deschisa procedura insolventei la momentul incheierii contractului de vânzare-cumparare pentru terenuri.

BNR: „Blocarea banilor a fost un abuz”

Banca a considerat ca a fost indusa in eroare de catre SC Siraj prin furnizarea unor informatii false si ascunderea cu rea-credinta a procedurii insolventei impotriva Nadin Conf. Conducerea bancii a considerat ca aceste tranzactii sunt suspecte si ca la mijloc ar fi o tentativa de frauda si intentia de a prejudicia banca.

Prin urmare, Comitetul de credite al centralei, format din cei patru inculpati, a hotarât blocarea de catre sucursala Bacau a bancii a sumelor existente in conturile celor trei persoane fizice, virate din facilitatea de credit si stornarea platilor ordonate de SC Siraj.

Totusi, actiunea de inspectie dispusa de BNR la Bank Leumi a confirmat ca membrii Comitetului de credite al bancii si-au depasit competentele si ca banca nu avea dreptul sa anuleze facilitatea de credit.

Ionut Adrian Popovici a cerut inculpatilor, in instanta, despagubiri de 815.000 euro, suma in care au fost incluse avansul pe care a fost nevoit sa-l returneze, diferenta dintre pretul pe care l-a obtinut pe teren in 2006 si pretul actual, dar si daune morale.