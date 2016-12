Contrasens Aceeași poveste de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ca de fiecare dată când unii o încasează la vot, se caută și se găsesc motive care să explice de ce au câștigat ceilalți. Și anul acesta explicația a fost că, dom’le, n-au ieșit tinerii la vot. Că dacă ar fi ieșit, altfel ar fi fost situația… Din păcate se perpetuează la fiecare ciclu electoral aceeași iluzie. Și anume că nu iese lumea la vot. Dar lumea iese, însă cifrele sunt mincinoase. Iar motivul este foarte simplu: trei până la patru milioane de români sunt plecați în străinătate. Iar aceștia sunt, în continuare, contabilizați ca votanți în țară deși ei nu mai locuiesc aici. Recensământul a identificat acest lucru, dar legislația nu a fost actualizată astfel încât să așeze lucrurile în făgașul lor. După actuala legislație, cei plecați în străinătate nu pot fi scoși de pe listele electorale, pentru că, oficial, ei nu și-au schimbat domiciliul. Unii trăiesc și muncesc ilegal, alții, deși au rezidență, nu au înștiințat oficial autoritățile române ca să fie radiați din liste. S-ar putea face ceva? Cred că da. De exemplu, cu jumătate de an înainte de alegeri, cetățeanul să se înregistreze ca votant la comisia electorală locală. Astfel, s-ar elimina nerezidenții și s-ar schimba puțin situația. S-ar elimina și discuțiile inutile despre prezența la vot, despre reprezentativitate și așa mai departe. Și ajungem, iarăși, la o problema care nu a fost discutată serios, pentru că mereu a fost atacată de diverși acoperiți din media: acceptăm ca viitorul nostru să fie decis de cetățeni care nu locuiesc în țară și care nu sunt afectați de deciziile politice pe care lei iau ei? Da, sunt cetățeni români, dar nu locuiesc în țară. Americanii au, într-adevăr, vot pentru cetățenii din străinătate dar numai pentru cei care sunt trimiși la post, cu misiuni, nu pentru cei aflați la muncă sau la studii. Mai mult, cetățenii americani care trăiesc în afara spațiului național sunt obligați să plătească impozite și în SUA, chiar dacă le mai plătesc o dată către țara în care locuiesc. În concluzie, ca să putem discuta pe bune despre prezența la vot, ar trebui să facem niște schimbări. 0 SHARES Share Tweet

