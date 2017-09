Municipiul Bacău a semnat contractul de execuție a lucrărilor în cadrul proiectului ”Reamenajare intersecție în sistem giratoriu, străzile 9 Mai – B-dl. Unirii”, ce va începe vineri, 8 septembrie, cu începere de la ora 20.00. Având în vedere necesitatea reducerii înălțimii centrului sensului giratoriu pentru respectarea normele privind vizibilitatea în intersecție, în baza contractului semnat şi a autorizației nr. 44/31.08.2017, emisă de către Municipiului Bacău, S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. va executa lucrările de desființare a construcției din zona intersecției 9 Mai – B-dl. Unirii, începând cu data de 8 septembrie, ora 20.00. Lucrările, ce se vor derula pe parcursul următoarelor două zile, presupun desființarea actualului sistem giratoriu, prin demolarea structurii corpului central – fântâna arteziană-, și efectuarea lucrărilor de dezafectare a instalațiilor. Obiectivul principal al proiectului ”Reamenajare intersecție în sistem giratoriu, străzile 9 Mai – B-dl. Unirii” îl constituie reamenajarea intersecției în conformitate cu standardele ”Normativului AND 600-2010- pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice”. În urma sesizărilor primite din partea cetățenilor cu privire la numeroasele evenimente rutiere nedorite, Primăria Municipiului Bacău a solicitat întocmirea unei expertize tehnice din care a rezultat necesitatea desființării construcției din intersecția giratorie, acțiune pe parcursul căreia se va urmări și recuperarea echipamentelor și a instațiilor tehnologice din configurația existentă. 333 SHARES Share Tweet

