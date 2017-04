Cronica rutiera Accidentat pe trecerea de pietoni de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 24 aprilie a.c., în jurul orei 09.00, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Bacău au fost sesizaţi despre producerea unui eveniment rutier, pe raza localităţii. Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că un localnic de 33 ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Spiru Haret, a surprins şi accidentat un minor de 12 ani, din Bacău, care s-a angajat în traversarea străzii semnalizată cu indicator şi marcaj. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a minorului, care a fost transportat la Spitalul Judeţean Bacău, pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Stimaţi conducători auto, tragem un semnal de alarmă asupra modului în care conduceţi autovehiculele în apropierea trecerilor de pietoni.

În tumultul traficului, pietonul are şi el un punct de siguranţă: trecerea pentru pietoni! Este locul care, prin lege, îi oferă integritate corporală.

Astfel, vă reamintim că legea vă obligă să reduceţi viteza în apropierea trecerilor pentru pietoni, astfel încât să evitaţi crearea oricărei stări de pericol.

Încadrarea vitezei în limitele stabilite de lege nu este suficientă pentru a circula în siguranţă.

Statisticile arată că majoritatea victimelor accidentelor de circulaţie produse ca urmare a neacordării de prioritate pietonilor care traversează regulamentar sunt persoane vârstnice, următoarea categorie fiind cea a minorilor.

Sfatul nostru este ca, atunci când vă aflaţi la volan, să acordaţi o atenţie sporită acestor categorii de participanţi la trafic şi nu numai. Acordaţi-le respectul cuvenit prin simpla oprire a autovehiculului şi acordarea de prioritate în momentul traversării. Este dreptul lor şi obligaţia dumneavoastră.

Aşadar, stimate conducător auto, condu preventiv, redu viteza şi fii atent la ce se întâmplă în jurul tău!

