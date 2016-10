O masina s-a rasturnat la iesirea din Bacau spre Bucuresti, duminica, in jurul orei 17.00. Autoturismul scapat de sub control s-a oprit cu rotile in sus, in santul betonat de pe marginea drumului.

In mod surprinzator, dat fiind spectaculozitatea accidentului, nu s-au inregistrat victime.

La fata locului a sosit si o masina a Serviciului Judetean de Ambulanta Bacau, care a verificat starea de sanatate a soferului autoturismului.

Vom reveni cu detalii.