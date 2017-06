La data de 18 iunie a.c , în jurul orei 16.30, un bărbat de 55 de ani, din Bacău, care conducea un autoturism pe o alee de acces către strada Ştefan cel Mare din localitate, nu a respectat semnificaţia indicatorului rutier Cedează Trecerea şi a acroşat un autoturism condus regulamentar de un localnic de 35 de ani. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală uşoară a pasagerei din autoturismul condus de bărbatul de 35 de ani, respectiv, o femeie de 30 de ani, din Bacău, care a fost transportată la Spitalul Judeţean Bacău, pentru acordarea de îngrijiri medicale, fără a necesita internarea. Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care au fost conduşi la Spitalul Judeţean Bacău, unde le-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. 0 SHARES Share Tweet

