Două victime, trei ambulanțe solicitate să intervină la față locului. Cam acesta este scenariul unui accident de circulație produs ieri după-amiază pe strada Mioriței, intersecție cu 22 Decembrie. Imediat a ajuns la locul evenimentului și un echipaj de la Poliția Rutieră, care a efectuat măsurători pentru stabilirea cu exactitate a celor întâmplate. Din primele cercetări s-a stabilit că șoferul unui autoturism a ieșit de pe 22 Decembrie și nu a acordat prioritate unei motociclete care venea dinspre Autogară. Victimele sunt cele două persoane care erau pe motocicletă. Traficul în zonă a fost îngreunat pe timpul anchetei Poliției. 45 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.