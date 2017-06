Cronica rutiera Accident pe Calea Moldovei de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 03 iunie a.c., în jurul orei 17.30, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier în Bacău. Din cercetările efectuate la fața locului a rezultat că un localnic de 22 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Moldovei, nu s-a asigurat la schimbarea direcţiei de mers spre stânga intrând în coliziune cu o autoutilitară condusă de un bărbat de 53 de ani, din comuna Nicolae Bălcescu, care se deplasa regulamentar pe acelaşi sens de mers. În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a tânărului conducător auto, precum şi a altor doi pasageri ai autoutilitarei, respectiv, un bărbat de 22 de ani, din judeţul Neamţ şi o femeie de 49 de ani, din Buhuşi care au fost transportaţi la Spitalul Județean Bacău, fără a rămâne internaţi. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat , ulterior li s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. 8 SHARES Share Tweet

