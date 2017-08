Un tânăr de 25 de ani, din Gârleni, a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs astăzi, pe Calea Moldovei, din municipiul Bacău. Acesta se deplasa cu o motocicletă, iar la un moment dat a pierdut controlul şi a căzut pe carosabil, suferind mai multe leziuni. Un echipaj medical l-a transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe şi a rămas internat în Spitalul Judeţean Bacău pentru îngrijiri medicale. El a fost pus de poliţişti să sufle şi în etilotest, rezultatul fiind negativ. În continuare se fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă. 15 SHARES Share Tweet

