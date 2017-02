Un bărbat de 56 de ani a fost rănit în urma unui accident rutier produs în această dimineaţă, pe Bulevardul Unirii, din municipiul Bacău. După cercetările făcute la faţa locului, poliţiştii au stabilit că acesta traversa strada pe lângă o bicicletă, dar pe trecerea pentru pietoni când a fost acroşat de o autoutilitară condusă de un tânăr de 25 de ani, din Bacău. În urma impactului, victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale şi, în paralel, s-a început o anchetă pentru vătămare corporală din culpă. În cursul anului 2016, pe tot Bulevardul Unirii, s-au înregistrat opt accidente de circulaţie soldate cu răniţi. 3 SHARES Share Tweet

