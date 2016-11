Un batrân de 76 de ani si-a pierdut viata, in aceasta seara, in urma unui eveniment rutier petrecut la Zapodia, in comuna Traian.

Din primele cercetari efectuate la fata locului, se pare ca localnicul s-ar fi angajat in traversarea drumului prin loc nepermis si fara sa se asigure, fiind surprins si accidentat mortal de un autoturism, condus de un tânar de 22 de ani.

Politistii de la Serviciul Rutier continua acum verificarile pentru a stabili imprejurarile exacte in care s-a produs accidentul.