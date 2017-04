Top Story Accident mortal la Orbeni. O căruţă a fost acroşată de un autoturism de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Evenimentul rutier a avut loc în această după-amiază, pe drumul european 85, la Orbeni. O căruţă, în care se aflau trei persoane, în timp ce traversa drumul dinspre Lunca Siret către localitatea Orbeni, a fost acroşată de un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din Sascut, care se deplasa pe direcţia Bacău-Adjud. În urma impactului, un bărbat de 57 de ani, din Orbeni, pasager în atelajul hipo, a decedat. Poliţiştii de la Serviciul Rutier au mers la faţa locului pentru cercetări. În urma testării cu etilotestul, rezultatul a fost negativ pentru conducătorul auto şi de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru bărbatul de 54 de ani care conducea căruţa. 90 SHARES Share Tweet

