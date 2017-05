Cronica rutiera Accident mortal la Gârleni de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În această seară, pe DN 15, la Gârleni, o localnică, în vârstă de 50 de ani, a pierit în urma unui accident de circulaţie. După primele cercetări făcute de poliţişti la faţa locului, s-a stabilit că o şoferiţă de 42 de ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe direcţia Buhuşi – Bacău a acorşat-o pe femeia de 50 de ani, care traversa drumul neregulamentar. În urma impactului, aceasta a decedat. În continuare se fac cercetări pentru ucidere din culpă. 19 SHARES Share Tweet

