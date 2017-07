Un alt eveniment rutier, în urma căruia o persoană şi-a pierdut viaţa, a avut loc marţi, pe Calea Trotuşului, din Dărmăneşti. Aici, un bărbat de 40 de ani, din Bucureşti, în timp ce conducea un autovehicul şi tracta o rulotă a acroşat cu oglinda lateral dreapta un localnic de 48 de ani, care se deplasa ca pieton din sens opus. Pietonul s-a dezechilibrat şi s-a lovit la cap de rulotă. La faţa locului a ajuns imediat un echipaj de la Ambulanţă, însă bărbatul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decedat. Şi în acest caz, poliţiştii de la Serviciul Rutier fac cercetări pentru infracţiunea de ucidere din culpă. 48 SHARES Share Tweet

