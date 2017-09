Un tânăr de 24 de ani şi-a pierdut viaţa în urma unui accident rutier, petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe DN-2G, la Ardeoani. Acesta conducea un autoturism şi pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum în curbă, după cum spun poliţiştii, a pierdut controlul asupra volanului, a părăsit carosabilul şi s-a izbit de gardul unui imobil. În urma impactului, şoferul a decedat, în continuare fiind efectuate cercetări pentru ucidere din culpă. 129 SHARES Share Tweet

