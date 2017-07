Accident mortal în afara localității Dumbrava

In aceasta dimineata, pe DN 2, in afara localitatii Dumbrava s-a produs un accident rutier in urma caruia o persoana a decedat, iar alte trei au ajuns la spital.

Dupa primele cercetari facute la fata locului, un tanar de 23 ani, din Suceava, in timp ce conducea un autoturism Volvo, cu volan pe dreapta, pe directia Bacau – Roman, a intrat in depasirea unui TIR pe care l-a acrosat, dupa care a patruns pe contrasens unde a intrat in coliziune cu un autoturism, care circula regulamentar din sens opus, la volan fiind un barbat de 58 de ani, din Beresti Bistrita.

In urma impactului, soferul de 58 de ani a decedat. Conducatorul auto care a intrat in depasire se afla in masina alaturi de sotia de 23 de ani si de copilul de 2 ani si au ajuns toti la spital, cu traumatisme, fiind in investigatii.

Politistii continua cercetarile pentru a stabili imprejurarile exacte in care s-a produs evenimentul.

