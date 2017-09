Cinci persoane au ajuns la spital, vineri, în urma unui accident rutier produs pe E-85, la Sascut. Un bărbat de 39 de ani, aflat la volanul unui autoturism BMW, ar fi efectuat un viraj la stânga şi a lovit în plin un autoturism Dacia, condus de un tânăr de 21 de ani. În urma impactului, şoferii şi trei pasageri din maşina lovită au fost răniţi uşor şi au fost transportaţi la Unitatea de Primiri Urgenţe pentru îngrijiri şi investigaţii. După ce toate victimele au ieşit din maşină, autoturismul Dacia a luat foc. La faţa locului au ajuns pompierii, care au stins incendiul, dar şi poliţiştii, care au făcut cercetări şi au început o anchetă pentru vătămare corporală din culpă. 0 SHARES Share Tweet loading...

