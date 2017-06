Cronica rutiera Accident la „Orizont” de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un bărbat de 73 de ani, din Bacău, care se deplasa cu bicicleta pe strada Mărăşeşti, către Narcisa, a fost implicat, în această seară, într-un accident rutier. După ce a trecut de semaforul de la Orizont, chiar în dreptul staţiei de autobuz, s-ar fi dezechilibrat, a pierdut controlul direcţiei şi în cădere a intrat în coliziune cu partea din spate a unui autoturism, care circula în aceeaşi direcţie, cu toate că şoferul ar fi încercat să-l evite. Biciclistul s-a rănit la cap şi a fost preluat de o ambulanţă care l-a transportat la spital pentru îngrijri medicale şi s-ar părea că nu este în stare gravă. Poliţiştii de la Biroul Rutier Bacău au ajuns la locul evenimentului pentru cercetări şi tot ei i-au testat pe cei doi cu etilotestul, rezultatele fiind negative. 24 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.