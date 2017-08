În această dimineaţă,la ora 5.40, pe DN 2, în interiorul localităţii Nicolae Bălcescu, un bărbat de 53 ani, din Suceava, conducea un TIR pe direcţia Adjud – Bacău. Pe fondul oboselii la volan, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a intrat în coliziune,cu o autoutilitară staţionată de pe timpul nopţii într-o parcare de pe partea dreapta a sensului de mers Adjud -Bacău. În urmă accidentului a fost rănit şoferul de 53 de ani. Acesta a fost dus la spital, dar nu a rămas internat. A fost testat daca a băut alcool, însă rezultatul a ieşit negativ. În TIR mai era un tânăr de 23 ani, iar în autoutilitară staţionată, şoferul de 24 ani. Aceştia aveau excoriaţii dar au refuzat transportul la spital. Victimele au fost extrase de pompieri, dar nu erau încarcerate. Pe sensul către Bacău, traficul este deviat provizoriu pe DJ252B. Pe sensul către Bucureşti, traficul uşor este deviat prin parcare, maşinile mari fiind oprite. 5 SHARES Share Tweet

