Două persoane au fost rănite, în urma unui accident rutier produs marţi, pe DN 11, la Livezi. Un tânăr de 30 de ani, din Oneşti, aflat la volanul unui autoturism, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă periculoasă la stânga, a pierdut controlul maşinii şi s-a răsturnat în afara carosabilului, ajungând într-un lan de porumb. Cel de la volan şi pasagera de 34 de ani au ieşit singuri din maşină şi nu au suferit leziuni severe. Au fost totuşi transportaţi la spital, unde au primit îngrijiri medicale, fără să fie necesară internarea lor. Conducătorul auto a fost testat cu etilotestul şi nu consumaseră alcool, dar poliţiştii spun că nu deţine permis de conducere şi îl cercetează pentru vătămare corporală din culpă şi conducere fără permis.

