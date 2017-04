Cronica rutiera Accident la Buhuși de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 25 aprilie a.c., în jurul orei 12.00, poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Buhuşi au fost sesizaţi despre producerea unui eveniment rutier, pe raza localităţii. Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că un bărbat de 39 ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe strada 8 Martie, ajuns la intersecţia cu strada 9 Mai, nu a respectat semnificaţia indicatorului „Cedează trecerea” acroşând un autoturism condus regulamentar de un localnic de 46 ani. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a două persoane, pasagere în autoturismul acroşat, una de 43 ani şi alta de 9 ani, ambele din localitate, care au fost transportate la Spitalul Buhuşi, pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat şi li s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. 0 SHARES Share Tweet

