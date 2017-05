Un tânăr de 24 de ani, din Buzău, a fost rănit grav în urma unui accident rutier petrecut azi-noapte, în afara localităţii Secuieni. Acesta se afla la volanul unei autoutilitare şi se deplasa pe direcţia Bacău – Vaslui când într-un sector de curbe a pierdut controlul maşinii şi s-a răsturnat în afara carosabilului. În urma impactului, şoferul a suferit răni severe la cap şi a fost internat în Spitalul Judeţean Bacău, la Terapie Intensivă. El a fost testat de poliţişti cu etilotestul şi nu consumaseră alcool. În autoutilitară nu se mai aflau alte persoane. FOTO: Andrei Ungureanu‎ / Facebook 6 SHARES Share Tweet

