Top Story Accident grav la Oituz. A fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD de Geta Panaite - Evenimentul rutier s-a produs în această după-amiază, între localităţile Hârja şi Oituz. În urma impactului dintre un autocar şi un autoturism, o persoană a fost grav rănită. Este vorba despre un bărbat de 72 de ani, şoferul autoturismului, pe care l-au descarcerat pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău chemaţi la faţa locului. Victima avea un traumatism cranio-cerebral deschis şi a fost necesară intervenţia unui elicopter Smurd, care a aterizat pe stadionul de la Oituz, de unde a preluat rănitul şi l-a transportat cel mai probabil la o clinică din Iaşi. În autocarul care se deplasa la Tecuci se aflau 19 persoane şi din primele informaţii s-ar părea că niciuna nu a fost rănită. Toţi pasagerii au fost preluaţi de un autocar de la aceeaşi firmă şi transportaţi la destinaţie. Vom reveni cu amănunte.

