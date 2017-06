Un accident de circulație produs în zona de nord a Bacăului a dat peste cap circulația în zonă. Un autoturism taxi înfipt în fundația unui gard metallic, la intersecția străzilor Bucium cu Venus, a atras atenția trecătorilor, iar lumea curioasă s-a adunat să afle ce s-a întâmplat. La fața locului au fost solicitate forțe de intervenție, iar mai multe echipaje de poliție și o ambulanță au ajuns la locul faptei. Martorii oculari spun că șoferul taxiului a suferit răni vizibile la nivelul capului, având chipul însângerat. Un alt taximetrist care a avut o cursă în aceeași zonă, a declarat că văzuse ceva mai devreme cum un echipaj de jandarmi a ridicat de la fața locului o persoană încătușată. Polițiștii aflați la fața locului făceau măsurători și au deschis un dosar penal de vătămare corporală. 2 SHARES Share Tweet

